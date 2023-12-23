ВСУ 22 декабря сбили сразу три российских "СУшки".

ВСУ 22 декабря уничтожили 3 российских истребителя-бомбардировщика СУ-34, доведя общее количество этих сбитых "птичек" до 35 штук. Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, какова ситуация с этими самолетами в России и насколько успешно оккупанты могут восполнять свои потери.

Так, эксперт напомнил, что на момент полномасштабного вторжения в Украину у России было боеспособных 133 бомбардировщика Су-34. Верифицированные потери Су-34, то есть, подтверждённые документально (фото/видео), составляют 35 самолётов, а согласно не верифицированным данным - более 50.

В то же время Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова имеет возможность производить в среднем 10 самолётов Су-34 в год.

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Однако эксперт обратил внимание на очень "интересный" факт с этими самолетами.

"Куда интереснее то, что в России последние 3 года выполнялся контракт на поставку 24 Су-34, заключённый в 2020 году. Заключённый по курсу 62 рубля за 1 доллар или по 3,1 млрд руб за самолёт. Поточный же обменный курс в россии 92-116, и реальная стоимость производства одного самолёта минимум 4,6 млрд руб. Иными словами, НАЗ второй год подряд работает себе в убыток, а самолётов становится всё меньше и меньше", - подчеркнул эксперт.

Уничтожение СУ-34 - что известно

22 декабря в полдень на южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, обнаглевшие оккупанты пытались подлететь ближе для нанесения ударов по бойцам ВСУ, однако украинские защитники застали тех врасплох и провели молниеносную и изящную операцию.

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