Также уничтожено более 20 единиц военной техники захватчиков.

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали еще более трех рот российских военных и более 20 единиц их техники.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении активная работа Сил обороны продолжается.

"Наши воины продолжают двигаться вперед и имеют успехи на отдельных участках. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1212 огневых задач", - отметил он.

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По данным командующего, в течение суток потери россиян убитыми и ранеными составили более трех рот.

Кроме того, уничтожена 21 единица военной техники российских террористов. В частности, поражены три танка, шесть боевых бронированных машин, беспилотники "Zala" и "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона", комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", радиолокационная станция "Зоопарк" и автомобильная техника оккупантов.

Также были уничтожены два места хранения боеприпасов врага.

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным Минобороны, украинские войска наступают сразу на нескольких направлениях. Так, на юге Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед, имеют частичные успехи, оттесняют россиян и выравнивают фронт.

В то же время, на Восточном фронте украинская армия ведет как оборонительные, так и наступательные действия и продолжает сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. В частности, в течение суток россиянам не удалось продвинуться ни на метр на этих направлениях.

В Минобороны добавили, что враг привлекает резервы, чтобы попытаться восстановить утраченные позиции, однако терпит многочисленные потери. Так, за сутки Россия потеряла еще 650 своих военных и более 60 единиц вражеской техники и вооружения.

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