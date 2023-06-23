В частности, поражены два средства радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны россиян.

Авиация Сил обороны Украины за 23 июня нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке, подразделения ракетных войск и артиллерии за 23 июня поразили четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 артиллерийских подразделений на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны.

Тем временем российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, 51 авиационный удар, совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинским войск и населенным пунктам, пострадали мирные люди.

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"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери РФ в Украине на 23 июня – данные Генштаба ВСУ

Напомним, потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют 223 тысячи 330 российских оккупантов. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 680 захватчиков.

Также Россия потеряла на поле боя в Украине не менее 4017 танков, 7798боевых бронированных машин, 3985 артиллерийских систем, 379 средств ПВО, 3447 БПЛА оперативно-тактического уровня, 6708 автомобильной техники и автоцистерн, 545 специальной техники.