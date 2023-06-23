Враг за сутки потерял много техники, отметили в Генштабе.

В Украине с 24 февраля 2022 года по состоянию на утро 23 июня ликвидировано около 223 тысячи 330 российских оккупантов, в частности, за минувшие сутки потери врага составили 680 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кроме того, за сутки увеличились потери врага в технике, в том числе танков - до 4017 единиц (+4 за минувшие сутки), боевых бронированных машин - 7798 (+15) единиц; артиллерийских систем - 3985 (+44) единицы, средств ПВО - 379 (+3) единиц; БПЛА оперативно-тактического уровня - 3447 (+9), автомобильной техники и автоцистерн - 6708 (+30) единиц, специальной техники - 545 (+6).

Также за период полномасштабного вторжения подтверждена потеря россиянами 617 РСЗО, 314 самолетов, 307 вертолетов, 18 кораблей /катеров.

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Утром Генеральный штаб информировал, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи противника.

Как сообщал УНИАН, ночью уничтожено также 13 вражеских крылатых ракет, которыми РФ атаковала Украину, и один разведывательный БПЛА.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений на восточном фронте. Оккупанты напрасно атаковали на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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