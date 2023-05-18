Также уничтожено или повреждено 24 единицы вооружения и российской военной техники.

Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и более роты личного состава российских захватчиков на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1038 огневых задач", - отметил Тарнавский. В частности, речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожено и повреждено 24 единицы вооружения и военной техники противника", - отметил бригадный генерал.

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В частности, это два танка, два беспилотных летательных аппарата "Ланцет-3", радиолокационная станция" Радескан-ИКП-М", пушка МТ-12" Рапира", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", реактивная система залпового огня 9К58 "Смерч", 2 МТЛБ.

Также были уничтожены четыре склада боеприпасов врага.

Последние потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, украинские воины за минувшие сутки "минуснули" еще более 500 российских оккупантов. В целом потери врага в Украине пересекли знаковую черту в 200 тысяч.

Кроме того. украинская авиация Сил за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Были уничтожены два БПЛА. а также склады, нефтебазы и ПВО врага.

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