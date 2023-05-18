Также были уничтожены 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Украинские воины мощно отработали по позициям российских оккупантов за прошедшие сутки, говорится в утренней сводке Генштаба.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также были уничтожены 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два средства противовоздушной обороны и еще две важные цели противника.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала российского полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 200 590 оккупантов. Кроме того, уничтожены еще 9 танков, 17 бронированных машин, 16 артсистем, 19 единиц цистерн, 16 БПЛА и 7 единиц спецтехники.

В частности, на Таврическом направлении силы обороны уничтожили почти роту российских оккупантов, обезврежена 21 единица вооружения военной техники противника.

Тогда как на Бахмутском направлении по состоянию на вчерашние данные, 17 мая, были уничтожены 107 оккупантов было и 153 были ранены.

Согласно Global Firepower, потери РФ в полномасштабной войне в Украине больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Страна-агрессор потеряла в Украине войско численностью, как совокупность армий 16 стран НАТО.

Война новости - главное по состоянию на утро 18 мая

Российские оккупанты на фоне ограниченных контратак ВСУ на Бахмутском направлении теряют инициативу на этом участке фронта, указал Институт изучения войны.

Всего, Силы обороны Украины продвинулись еще до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления в рамках оборонительной операции, сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 17 мая.

18 мая Россия нанесла новый массированный удар по Украине, в частности, сообщали о взрывах в Киеве и в Одессе. В Одессе враг попал в объект промышленности, есть один погибший.

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