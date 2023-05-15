Также Силы обороны Украины на этом направлении уничтожили и повредили 31 единицу вооружения и военной техники врага.

Российские захватчики потеряли больше роты личного состава в боях на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 710 огневых задач", - отметил Тарнавский.

В частности, речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты", - подчеркнул бригадный генерал.

Тарнавский добавил, что уничтожено и повреждено 31 единицу вооружения и военной техники противника.

В частности, это 2 танка, 2 бронетранспортера, боевая машина пехоты, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), командно-штабная машина (КШМ), 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", БпЛА "Zala", БпЛА "Supercum", средства радиоэлектронной борьбы "Поле-21" и "Силок-01", а также зенитный ракетный комплекс "Тор".

Потери оккупантов в Украине - детали

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 14 мая, уничтожили еще 580 российских оккупантов. Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 15.05.23 среди личного состава ориентировочно составили около 199 тыс. 460 (+580 за сутки) человек.

Российские оккупанты, несмотря на потери в людях и технике, в течение 14 мая 2023 года продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Вчера состоялось 46 боестолкновений с захватчиками.