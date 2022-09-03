Речь идет о перевернутых треугольниках.

В Мариуполе на вражеской технике заметили новые отметки, которые видели при переброске по России 3 армейского корпуса.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Наше сопротивление Мариуполя метко отметил, что вся техника имеет новые отметки, похожие на перевернутые "Дары Смерти" в "Гарри Поттере". Эту отметку расследователи замечали при переброске по России 3 армейского корпуса. Аналитики делали предположение, что он будет направлен в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания Путина по выходу на границу области до 15 сентября", - написал Андрющенко.

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По его информации, сейчас видно, что большая часть техники с такими пометками не остается в области.

"Необычная активность перемещения третий день подряд. Без выводов. Просто наблюдение", - добавил советник.

Он обнародовал фото техники с пометками в виде перевернутых треугольников.

Как писал УНИАН, Россия начала переброску недавно сформированного третьего армейского корпуса. Движение войск и техники зафиксировано в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

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