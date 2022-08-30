В оккупированном Мариуполе российские захватчики снесли первых три многоквартирных дома.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Снос первых трех многоквартирных домов завершен. Прошлое людей превращено в груду строительного мусора", - заявил советник мэра.
Он обратил внимание, что российские оккупационные власти обнародовали дополнительный перечень 10 домов, которые будут снесены в ближайшее время. "Вновь. Без предупреждения и шанса на спасение имущества", - отметил он.
"Мест для хранения вещей не подготовлено. Мест для расселения людей не подготовлено", - добавил Андрющенко.
По его словам, в Мариуполе идет "все по плану" российских захватчиков, - разрушение и уничтожение.
Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля вторглись в Украину без объявления войны.
Противники почти полностью уничтожили Мариуполь и взяли его под контроль. В апреле президент Владимир Зеленский сообщил, что в городе из-за противников погибли десятки тысяч человек.