Украина требует отменить решение России о признании независимости "ЛДНР" и вернуться за стол переговоров.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН обратил внимание на то, что Россия слово в слово повторила свое решение о признании независимости территорий Грузии 2008 года, издав аналогичный документ по "ЛДНР".

"Слово в слово скопировали. Никакого творчества", - заявил он и продемонстрировал членам Совбеза ООН одинаковые куски текста, которые были выделены в обоих заявлениях.

"Копировальный аппарат хорошо работает", - добавил украинский дипломат.

"Кто станет следующим? Это открытый вопрос", - отметил Кислица.

Напомним, Владимир Путин 21 февраля во время телеобращения заявил, что Россия решила признать "ЛДНР" независимыми. Киев инициировал срочный созыв заседания Совбеза ООН, оно стартовало 22 февраля в 4:00.

В ночь на 22 февраля, в 2:00, президент Украины Владимир Зеленский выступил со срочным обращением к украинцам, он призвал не паниковать и подчеркнул, что Украина считает последние действия РФ нарушением своего суверенитета. По его словам, в мире продолжат признавать украинское государство в его прежних границах.

Ряд стран уже объявили о том, что введут санкции против РФ из-за признания Путиным "ЛДНР".

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