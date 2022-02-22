Тем, кто причастен к признанию "ЛДНР" Россией, грозят санкции, подчеркнул постпред Франции при Организации.

После того, как президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР", по украинскому вопросу состоялось срочное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций, во время которого ряд стран резко выступили против действий российской стороны.

Совбез ООН начал заседание в 4:00 по Киеву, его трансляция шла на YouTube-канале Организации.

УНИАН собрал главные заявления, сделанные во время заседания Совбеза ООН по Украине.

Во время заседания, в частности, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что глава РФ "разорвал в клочья Минские соглашения" по Донбассу.

Ключевые заявления, сделанные во время Совбеза ООН по Украине

Что сказала постпред США при ООН

"Сегодня Путин разорвал в клочья Минские соглашения, мы не верим, что он на этом остановится", – заявила она.

Постпред Штатов также высказалась о размещении на Донбассе "миротворцев" РФ.

"Путин заявил, что разместит российские войска в этих регионах ("ЛДНР" – Ред.). Он назвал их "миротворцами". Это нонсенс. Мы знаем, кто они на самом деле", – сказала дипломат.

Томас-Гринфилд подтвердила, что США 22 февраля введут против России новые санкции.

Что сказала постпред Великобритании при ООН

"Россия подошла к опасной грани, призываем отойти от нее", – отметила Барбара Вудворд.

Дипломат добавила, что действия России являются нарушением международного права, и они будут иметь "самые серьезные последствия", в частности, экономические.

Что говорил постпред Франции при ООН

"Мы особенно обеспокоены решением президента направить армию на сепаратистские территории под предлогом миротворческой деятельности", – сказал Николя де Ривьер.

Дипломат подчеркнул, что Франция и ее союзники готовят ограничительные меры против тех, кто причастен к признанию "ЛДНР".

Что заявил постпред Ирландии при ООН

"Украина сохранила лицо, несмотря на многочисленные провокации со стороны РФ", – говорил Джеральдин Бирн Нейсон.

Представитель страны также призвал немедленно вывести из Украины российские войска и отказаться от действий, которые могут обострить ситуацию.

Что сказал постпред Украины при ООН

"Что произойдет дальше? Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях... Совет Безопасности должен согласовать или решить, какие меры необходимо принять для восстановления мира и безопасности", – заявил Сергей Кислица.

По его словам, от вируса, распространяемого Кремлем, нет вакцины.

Украинская сторона также призвала Россию отменить решение о признании псевдореспублик и продолжить переговорный процесс.

Что говорил постпред России при ООН

"Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение по "ЛДНР", – говорил Василий Небензя.

Российский дипломат утверждал, что это Киев сделал все, чтобы разрушить Минские договоренности.

Небензя также повторил "мантру" российской пропаганды об обстрелах части Донбасса.

"Важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы "ЛДНР... РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни на Донбассе не допустит", – утверждал он.

Напомним, Владимир Путин 21 февраля во время телеобращения заявил, что Россия решила признать "ЛДНР" независимыми. Киев потребовал срочно созвать заседание Совбеза ООН.

После этого украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Украина считает последние действия РФ нарушением своего суверенитета. По его словам, в мире продолжат признавать украинское государство в его прежних границах.

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