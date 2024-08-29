По его словам, военные надеются, что у командования есть какой-то план.

Боец ВСУ Евгений Иевлев с позывным "Шейх" рассказал о тяжелой ситуации на восточном фронте в районе Покровска и Торецка.

В эфире "Эспрессо" он отметил, что ситуация меняется трижды в день. У врага не замечено никаких ослаблений позиций или уменьшения количества техники и личного состава. В последние два месяца противник постоянно штурмует, не делая паузы на перегруппировку или ротации.

"Нельзя сказать, что у врага есть дефицит или БК, или личного состава. И я знаю, что это происходит как на нашем Торецком направлении, так и у собратьев на Покровском направлении, то есть ситуация действительно довольно сложная и причина этой сложности не одна, очень много способствует этому. И определенные географические свойства, на которые рассчитывали, что враг на них не сунется, не пойдет, к большому сожалению... То же, что говорить о локальных командирах наших: командиры взводов, командиры рот, их мнение немножко не оправдалось, и враг идет в навалу, лезут из всех щелей", - подчеркнул защитник.

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По его словам, оккупанты постоянно продвигаются вперед, не выстраивая никакой обороны. Иевлев объяснил, что обустроить позиции можно, когда линия фронта фиксируется более чем на несколько недель. Однако сейчас, если смотреть на карту, у россиян ежедневно есть продвижение, а потому каждый день никто не будет копать новые окопы и обустраивать новые позиции.

"Но вы можете относительно Deep State представить и подумать о том, какое количество позиций мы готовили, которое занял враг. То есть там действительно есть позиции, которые были заготовлены нами. С точки зрения географических свойств и выхода на более выгодные рубежи, наверное, с точки зрения военной науки оно так и есть, но вы же посмотрите, с какой скоростью, какое количество населенных пунктов, к сожалению, отходит под оккупацию врага. Единственное, что мотивирует ребят, которые находятся с нами, это то, что хочется верить, что у командования есть какой-то план, и все это идет по плану нашего командования, потому что если нет, то ситуация довольно неприятная", - подытожил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Покровском и Кураховском направлении ситуация очень горячая, но здесь врага может ожидать неожиданность, сказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"И это может быть тем переломным моментом в этой войне, когда врага здесь может ждать большая неожиданность... Это может быть последний активный штурм фюрера в этой войне, с такими продвижениями. Покровск никто не собирается сдавать", - подчеркнул он.

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