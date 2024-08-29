Российские войска повернули на юг - на Селидово, отметил обозреватель.

Необходимость формирования южного фланга затормозит продвижение российских войск в направлении города Покровск Донецкой области и может отсрочить завершающую фазу наступательной операции РФ, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Наступление на Покровск притормозит Селидово. Как и ожидалось, российские войска, выйдя на рубеж Гродовка-Новогродовка, последнюю практически поглотив, повернули на юг - на Селидово. Это было ожидаемо, поскольку, продолжая наступление на Покровск и выходя за границы Новогродовки, российские войска оказались бы в предельно неудобном и опасном положении, с учетом их незащищенного южного фланга", - отметил эксперт.

Он предположил, что в опасном положении могут оказаться украинские подразделения на Кураховском направлении. Вместе с тем, необходимость формирования южного фланга потребует сосредоточения серьезного ресурса российских войск, "который будет в этом процессе в определенном смысле сточен", добавил Коваленко.

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"Возле Селидово он уже стачивается и довольно-таки интенсивно…В целом, необходимость российских войск перераспределять ресурс, при этом без необходимой перегруппировки, дает временный карт-бланш по укреплению позиций к Покровску и Мирнограду. Главное правильно воспользоваться этим карт-бланшем, который тоже не бесконечный", - резюмировал эксперт.

Наступление на Покровск - актуальное

Напомним, в DeepState оценили ситуацию на Покровском направлении как критическую, поскольку россияне быстро продвигаются и сейчас уже усложнили логистику ВСУ, взяв под огневой контроль один из главных логистических путей.

"Эту ситуацию надо стабилизировать очень быстро, потому что враг имеет огромные продвижения. Мы чуть ли не ежедневно обозначаем на карте потерю населенных пунктов", - заявил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.

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