На Покровском направлении происходит горячая фаза боев, но продвижение врага приостанавливается.

На Покровском и Кураховском направлении ситуация очень горячая, но здесь врага может ожидать неожиданность. Об этом сказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире канала Киев24.

Он отметил, что сейчас на Покровском направлении довольно горячая фаза боев. "Враг все же останавливается, несмотря на то, что их там много и что они почувствовали возможность продвигаться, потому что оккупантов ликвидируют", - отметил Цехоцкий.

Он рассказал, что на Покровском направлении на позиции подразделений бригады за прошедшие сутки противником было проведено 20 штурмов, а ночью еще четыре попытки штурмовать - они все отбиты.

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Цехоцкий отметил, что Кураховское направление, как и Покровское, является очень горячим.

"И это может быть тем переломным моментом в этой войне, когда врага здесь может ждать большая неожиданность... Это может быть последний активный штурм фюрера в этой войне, с такими продвижениями. Покровск никто не собирается сдавать", - подчеркнул он.

При этом подчеркнул, что задача Сил обороны - не допустить врага близко к Покровску.

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Как сообщал УНИАН, Напомним, в DeepState оценили ситуацию на Покровском направлении как критическую, поскольку россияне быстро продвигаются и сейчас уже усложнили логистику ВСУ, взяв под огневой контроль один из главных логистических путей.

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российские оккупанты сейчас находятся в 10 км от Покровска. Существует несколько факторов, которые влияют на быстрое продвижение РФ на Покровском направлении. В частности, это преимущество врага в живой силе и огневой мощи, они пользуются ошибками наших командиров - речь идет о ситуации в Новогродовке.

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