Украина продолжает контрнаступление, но ей приходится бороться с хорошо укрепленной российской обороной. Украинский посол в Германии полагает, что знает причину этого.

Нерешительная военная поддержка со стороны западных партнеров стала одной из причин нынешних сложностей, с которыми сталкивается украинское контрнаступление.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, пишет Merkur. По его словам, у подготовленных украинских бригад сейчас много западного оружия и боеприпасов.

"У России было время забаррикадироваться. На подготовку и оснащение украинских бригад, ударных бригад ушло очень много времени", - сказал Макеев.

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Он также упомянул о дебатах в Германии о поставках бронетранспортеров и зенитных комплексов.

Украина не имеет суверенитета в воздухе над своей территорией, поэтому поставка истребителей F-16 так важна, заявил Макеев.

Что касается немецких крылатых ракет Taurus, Макеев заявил, что ведутся "очень прагматичные и предметные переговоры" с федеральным правительством Германии.

На вопрос о возможных мирных переговорах с Россией Макеев ответил: "Речь идет об уничтожении, а Россия и, к сожалению, русский народ в целом, не хотят видеть никакой Украины, и в этом контексте вы не вступаете в разговор с готовностью идти на компромисс".

По его словам, это жизненно необходимо для выживания Украины. "Многие партнеры теперь это поняли, и на нас нет давления, чтобы мы начали разговаривать с Россией сейчас", - сказал Макеев.

Контрнаступление Украины - новости

Как сообщал УНИАН, ранее на фоне усилившейся на международном уровне критики украинского контрнаступления, которое якобы продвигается "слишком медленно", министр обороны Украины подчеркнул, что "все идет по плану". По его словам, все, кто был вовлечен в его подготовку, знают об этом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также подчеркнул, что контрнаступление украинских войск происходит по утвержденному плану и в тот способ, который позволяет сохранять максимальное количество наших военных живыми и невредимыми.

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