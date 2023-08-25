Радикально изменить ситуацию можно, получив истребители F-16.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что контрнаступление украинских войск происходит по тому плану, который был утвержден.

"Контрнаступление происходит по тому плану, который был утвержден. Это очень сложная операция. Если кто-то считал, что это какая-то легкая прогулка и очень быстро можно достигать тех целей, которые мы ставим перед собой - освобождение все наши территории, то имейте в виду, что враг мощный... и поэтому наше продвижение происходит тем способом, которым возможно происходить для того, чтобы сохранять максимальное количество наших военных живыми и невредимыми. Поэтому идет тяжело, но с каждым днем мы шагаем вперед к освобождению всех наших территорий", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

В то же время Данилов сказал, что радикально ситуацию изменить может наличие в ВСУ современных истребителей.

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"Как только пилоты пройдут соответствующую сертификацию, они будут в нашем небе. F-16 - это будет в ближайшее время. Я не могу сказать вам дату, что это будет завтра, послезавтра. Происходят процедуры соответствующего обучения, овладения нашими асами этой современной техники. Она обязательно будет в небе. И тогда уже будет определенный паритет", - добавил секретарь СНБО.

По его словам, отсутствие паритета в воздухе осложняет многие вопросы, которые есть на сегодня на фронте.

"Как только F-16 появятся и будут максимально использоваться нашими ВСУ, поверите, ситуация будет радикально меняться у нас с вами на глазах", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина будет бороться до полной победы, потому что не может эту войну перекладывать на плечи внуков, детей.

"Мы должны поставить точку в этой войне", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало украинского контрнаступления. Он подчеркнул, что контрнаступательные и оборонительные действия происходят.

12 июня в Минобороны сообщили, что через неделю украинские военнослужащие освободили семь населенных пунктов в Донецком и Таврическом операционных районах.

По оперативным данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и бахмутском направлениях.

22 августа ВСУ прорвались в Работино, которое было для них самой большой препятствием в продвижении в сторону Токмака.

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