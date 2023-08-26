На фоне усилившейся на международном уровне критики украинского контрнаступления, которое якобы продвигается "слишком медленно", министр обороны Украины подчеркнул, что "все идет по плану".
В интервью немецкому изданию Bild Алексей Резников заявил, что все, кто был вовлечен в подготовку контрнаступления знают, что он идет так, как было задумано.
"Все действительно идет по нашему плану. Этот план также предварительно обсуждался с нашими партнерами. И все, кто действительно вовлечен в этот процесс, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, какие зоны безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления...", - сказал министр.
Отвечая на вопрос о якобы критике со стороны официальних лиц США, Резников объяснил: "Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. Еще раз: критики не было. Это не правда".
Министр также отметил, что Силы обороны Украины продвигается медленно, потому что, в отличие от России, наша страна хочет защитить жизни своих солдат и сохранить военную технику. "Мы не будем отправлять наших солдат на смерть в бою без всякого результата", - сказал Резников.
Кроме того, добавил он, у россиян на данный момент имеется превосходство в воздухе.
"Контрнаступление - это не фильм. Речь не идет о голливудском блокбастере", - подчеркнул Резников.
Контрнаступление Украины - что известно
Как сообщал УНИАН, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, контрнаступление украинских войск происходит по тому плану, который был утвержден и тем способом, которым может происходить для того, чтобы сохранять максимальное количество наших военных живыми и невредимыми. При этом он добавил, что радикально ситуацию изменить может наличие в ВСУ современных истребителей.
Ранее в Пентагоне отметили, что подводить итоги украинского контрнаступления в середине битвы неуместно. Генерал Патрик Райдер отметил, что по всей линии фронта идут бои и украинские военные "совершают определенное движение вперед". Однако, если ВСУ не добьются успеха, то последствия коснутся не только Украины, но и Европы и всего мира.