Министр обороны также рассказал, почему Силы обороны Украины продвигаются медленно.

На фоне усилившейся на международном уровне критики украинского контрнаступления, которое якобы продвигается "слишком медленно", министр обороны Украины подчеркнул, что "все идет по плану".

В интервью немецкому изданию Bild Алексей Резников заявил, что все, кто был вовлечен в подготовку контрнаступления знают, что он идет так, как было задумано.

"Все действительно идет по нашему плану. Этот план также предварительно обсуждался с нашими партнерами. И все, кто действительно вовлечен в этот процесс, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, какие зоны безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления...", - сказал министр.

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Отвечая на вопрос о якобы критике со стороны официальних лиц США, Резников объяснил: "Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. Еще раз: критики не было. Это не правда".

Министр также отметил, что Силы обороны Украины продвигается медленно, потому что, в отличие от России, наша страна хочет защитить жизни своих солдат и сохранить военную технику. "Мы не будем отправлять наших солдат на смерть в бою без всякого результата", - сказал Резников.

Кроме того, добавил он, у россиян на данный момент имеется превосходство в воздухе.

"Контрнаступление - это не фильм. Речь не идет о голливудском блокбастере", - подчеркнул Резников.

Контрнаступление Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, контрнаступление украинских войск происходит по тому плану, который был утвержден и тем способом, которым может происходить для того, чтобы сохранять максимальное количество наших военных живыми и невредимыми. При этом он добавил, что радикально ситуацию изменить может наличие в ВСУ современных истребителей.

Ранее в Пентагоне отметили, что подводить итоги украинского контрнаступления в середине битвы неуместно. Генерал Патрик Райдер отметил, что по всей линии фронта идут бои и украинские военные "совершают определенное движение вперед". Однако, если ВСУ не добьются успеха, то последствия коснутся не только Украины, но и Европы и всего мира.

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