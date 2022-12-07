По его словам, Россия ведет захватническую войну геноцидного типа ради завоевания новых территорий.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление главы РФ Владимира Путина относительно достижений в захватнической войне.

Подоляк в своем Twitter призвал забыть о ранее озвученных РФ целях войны, поскольку Путин больше не скрывает истинную цель - оккупацию Украины.

По его словам, Россия ведет захватническую войну геноцидного типа ради завоевания новых территорий.

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"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа ради завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто-то еще хочет "урегулирования"?" - Написал советник главы ОП.

Война в Украине: что сказал Путин

В начале полномасштабного вторжения в Украину в России заявляли, что они возьмут "Киев за три дня". В течение первых месяцев войны российская пропаганда объясняла вторжение в Украину терминами "демилитаризация" и "денацификация". Однако последний не прижился, поскольку россияне его не понимали.

Впоследствии в Совбезе РФ заговорили уже о "десатанизации" Украины, где якобы сейчас действуют сотни сект.

7 декабря российский лидер назвал "значимым результатом" развязанной против Украины войны "появление новых территорий". Также Путин заявил, что "Азовское море стало внутренним водоемом РФ":

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