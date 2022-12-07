Защитники нашей страны знают обо всех планах оккупантов.

Российские оккупанты готовят контрнаступление. Они хотят атаковать на Купянском направлении.

Как рассказал представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона, защитники нашей страны знают обо всех планах рашистов. Поэтому военные готовятся к дальнейшим атакам россиян.

"Действительно, на Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, россияне готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем и активно этому противодействуем в районе Сватово и других районах, где они пытаются контратаковать", - сказал он.

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Череватый отметил, что ситуация сложная, но под контролем. "Мы видим все их действия", - сказал он.

Ситуация на Луганском направлении

Как сообщал УНИАН, 4 декабря глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что в Луганской области погодные условия способствуют украинским военным на Сватовском и Кременском направлениях. Он добавил, что нужно ждать хороших новостей от Генерального штаба ВСУ.

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, весной ВСУ будут в Донецке, Луганске и Севастополе.

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