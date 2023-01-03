Он подчеркнул, что страна уже использует принципы НАТО в стратегическом планировании, образовании, подготовке персонала и подразделений, в ведении войны

После победы над российскими оккупантами Украина должна перейти к контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить соответствующие знания и умения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Он подчеркнул, что украинская армия непосредственно на поле боя переходит к стандартам НАТО.

"Мы уже используем натовские принципы стратегического планирования, образования, подготовки персонала и подразделений, ведения войны. Благодаря этому не только сдерживаем врага, но и освобождаем захваченные им территории. После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг вновь нападет", - подчеркнул Шмыгаль.

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Контрактная армия

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о видении украинской армии после войны. В правительстве понимают, что после войны армия не может быть в Советском стандарте, она должна стать профессиональной.

"Ядром армии должны быть контрактники, которые сегодня по факту стали ядром нашей армии, которая защищает Украину. Конечно, мы в этой профессиональной армии завершим внедрение стандартов НАТО. Конечно, все граждане, по меньшей мере все мужчины, должны быть военнообязанными, должны проходить соответствующие курсы", - сказал Шмигаль.

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