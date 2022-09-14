В правительстве понимают, что после войны армия не может быть в советском стандарте, она должна стать профессиональной.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о видении украинской армии после войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Мы понимаем, что после войны армия не может быть в советском стандарте, армия должна стать профессиональной. Ядром армии должны быть контрактники, которые сегодня по факту стали ядром нашей армии, которая защищает Украину. Конечно, мы в этой профессиональной армии завершим внедрение стандартов НАТО. Конечно, все граждане, по меньшей мере все мужчины, должны быть военнообязанными, должны проходить соответствующие курсы", - сказал Шмыгаль.

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По его убеждению, и о чем велись дискуссии, призыв должен быть отменен.

"Тратить два года для того, чтобы научиться маршировать, нет смысла. Современная ситуация показала, что мужчины в определенном возрасте должны проходить просто подготовительные курсы два-три месяца. Это продискутируем уже с нашими военными. И в течение всей жизни, каждые 10 лет с определенным интервалом проходить такие 2-3-месячные учебные курсы, как практически использовать оружие, как себя вести и быть готовыми в любой момент стать на защиту", - пояснил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект, которым предусмотрено сделать добровольным воинский учет для женщин. Минобороны разработало и передало в парламент предложения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольности постановки на воинский учет женщин.

Как заявляла заместитель министра обороны Анна Маляр, на сегодня в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. В то же время, по ее словам, ВСУ нужны специалисты по медицине, радиотехнике, пищевым технологиям.

Впоследствии Маляр сообщила, что воинский учет для женщин отсрочен еще на один год - до 1 октября 2023 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров разрешил с 1 сентября выезд за границу на срок до 7 дней не более 10 работников экспортно ориентированных компаний, в которых средняя заработная плата не менее 20 тыс. грн и отсутствует задолженность по налогам и сборам перед бюджетом.

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