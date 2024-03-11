Показаны неизвестные эпизоды операции "Вышки Бойко".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали уникальные кадры спецоперации по освобождению черноморской платформы "Таврида".

Как отметили в ГУР, кадры показаны с нагрудных камер спецназовцев. Таким образом продемонстрированы неизвестные эпизоды операции "Вышки Бойко".

В разведке заявили, что высадиться на черноморскую платформу "Таврида" удалось не с первой попытки. В конце концов, спецназовцам удалось получить там важные трофеи и разведданные.

"Было две огромных проблемы - это наличие инженерных заграждений и авиация противника", - рассказал спецназовец Боб.

В ГУР проинформировали, что он разрабатывал план миссии и участвовал в ее реализации.

"У нас было три такие отправные точки, из которых мы могли отправляться на выполнение этой задачи. Эти точки постоянно менялись, чтобы противник не мог точно выявить место, откуда мы стартуем", - добавил разведчик.

Освобождение "вышек Бойко" - детали

В сентябре Украина вернула под свой контроль так называемые "вышки Бойко" в Черном море. Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

В разведке заявили, что во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Также во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить.

Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отмечал, что освобождение так называемых "вышек Бойко" в Черном море позволит Украине улучшить систему охраны и обороны побережья. По его словам, проведение таких спецопераций возможно благодаря работе береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС, которые делают невозможным появление российских военных кораблей возле платформ.

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