Операцию провели Военно-морские силы совместно с Главным управлением разведки.

Военно-морские силы совместно с Главным управлением разведки атаковали в Черном море газовую вышку, на которую Россия накануне свезла военных и оборудование. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, комментируя распространенное в сети видео удара.

Он отметил, что оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство

"За полсуток до поражения враг забросил на платформу оборудование и военный персонал. Гражданских там не было", - отметил Плетенчук.

Он также добавил, что штатный функционал платформа не выполняла.

В сети пишут, что враг разместил на вышке техническое разведывательное оборудование и держал до 40 человек личного состава.

Также тг-канал "Крымский ветер" сообщает, что после удара на вышке вспыхнул пожар.

Последние потери России в Черном море

В ночь с 8 на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожили очередное судно российских оккупантов - еще один скоростной катер типа "Тунец".

А перед этим 6 августа спецназовцы ГУР высадились на Тендровской косе и уничтожили вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушили фортификационные укрепления россиян.

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