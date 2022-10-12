Министр обороны США подчеркнул, что есть воля сделать все, что можно, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал на брифинге по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-6"), которое состоялось в Брюсселе (Бельгия).

В частности, его спросили, когда Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны, и существует ли возможность, что воздушное пространство Украины будет в безопасности.

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"Системы будут предоставлены настолько быстро, как только мы физически сможем их доставить", - отметил Остин.

Министр обороны США отметил, что именно этому уделяется внимание.

"Мы собираемся предоставить системы, которыми мы располагаем", - добавил он.

По словам Остина, Германия имеет такие системы, и напомнил, что Украина уже получила первую систему IRIS-T.

"Мы также пытаемся предоставить дополнительные боеприпасы для имеющихся систем, которые используются украинскими силами", - сказал он.

Министр обороны США подчеркнул, пока продолжаются боевые действия, всегда будет существовать неопределенность.

"Очень сложно точно спрогнозировать, когда будет безопасно передвигаться в стране или выезжать из страны", - сказал Остин.

"Мы собираемся сделать все, что можем как можно скорее, чтобы помочь украинским силам получить те возможности, в которых они нуждаются для защиты украинского народа. Это очень важно для нас", - подчеркнул он.

Также Остин возразил, что может существовать недостаток воли в ускорении поставок в Украину новейших систем ПВО.

В частности, по его словам, сегодня на заседании Контактной группы наблюдались настроенность и решительность участников, что было вдохновляющим.

Остин уверяет, что участники "Рамштайна" настроены делать все, что могут, чтобы "создать дополнительные возможности".

"Несколько стран работают вместе, чтобы расширить их промышленную базу", - подчеркнул министр.

Он уверен, что другие страны сделают все, что смогут, чтобы создать эти дополнительные возможности по производству новых систем ПВО.

Министр обороны США отметил, что зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS, которые они намерены передать Украине, должны помочь в защите Украины.

"Я ожидаю, что появится больше возможностей", - сказал Остин.

Также он сообщил, что сегодня некоторые страны заявили о желании предоставить боеприпасы для систем NASAMS.

"Есть точно воля, чтобы сделать все, что мы сможем, и как можно дольше это делать, и настрой вдохновляет", - подытожил Остин.

Рамштайн в Брюсселе 12 октября: детали

12 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6").

В начале заседания министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные изменили динамику войны, которую развязала Россия, поддержка Украины усилится.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оптимистично настроен относительно усиления противовоздушной обороны Украины. По его словам, первый пункт сегодняшней повестки дня встреч "Рамштайн-6" и министров обороны НАТО - укрепление ПВО Украины.