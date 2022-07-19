Дата поставки вооружения не уточняется.

Украина вскоре получит дополнительную партию самоходных артиллерийских установок от Франции.

Об этом сообщает Le Point.

По словам министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, шесть дополнительных "Цезарей" скоро будут в распоряжении ВСУ.

"На национальном уровне Франция играет свою роль, даже если мы уделяем меньше внимания тому, что делаем, чем другие. Мы решили не сообщать о нашем военном вкладе и оставить эту информацию для наших партнеров", - заявила дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 самоходных артиллерийских установок Caesar уже уничтожают рашистов.

Кроме того, Париж обещал передать значительное количество бронетранспортеров.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отметила, что ее страна не может много помочь Украине, ведь у самой Германии заканчиваются запасы вооружения.

Также Венгрия не против, чтобы через нее доставляли оружие для Украины.

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