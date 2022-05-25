Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая дает возможность поражать противника на удалении 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

Бойцы на передовой уже применяют французские самоходные гаубицы Caesar.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Он напомнил, что Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая дает возможность поражать противника на удалении 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

По словам Залужного, эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными.

Также установка оборудована автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель и имеет достаточно высокую скорострельность - 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы.

САУ могут использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, которые применяются в странах НАТО.

"Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь - маневр - огонь. Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически за 2-3 часа. Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей победы", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, в Пентагоне объяснили, почему прекратились публичные дискуссии о передаче Украине МиГ-29.

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