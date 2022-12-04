Защитники Украины снова устроили оккупантам "жаркие" сутки. Рашисты получили "по зубам", ведь наша авиация нанесла по ним 22 удара.
Как сообщается на странице Генштаба в Facebook, украинские воины сбили вражеский самолет "Су-25" и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Наши защитники хорошо поработали, ведь уже известно о поражении новых пунктов управления и складов рашистов.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", - говорится в сводке.
Кроме этого сообщается, что подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также защитники Украины "минуснули" район сосредоточения средств артиллерии рашистов.
Война в Украине: потери РФ
Как сообщал УНИАН, недавно в Украине ликвидировали оккупанта, который "восхищался" чужими могилами. В семейном архиве захватчика множество фото на кладбище.
Кроме этого, украинские пограничники "вынесли" россиян в Донецкой области. Наши бойцы прицельно ударили по скоплению оккупантов. А вследствие огневого поражения района сосредоточения сил противника в городе Старобельск Луганской области враг потерял около 14 военнослужащих.
Как отмечают аналитики ISW, темпы контрнаступления Украины на Донбассе вырастут в ближайшие недели. Вместе с этим могут существенно возрасти новые потери РФ.