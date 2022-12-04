В Генштабе рассказали об успехах защитников Украины за минувшие сутки.

Защитники Украины снова устроили оккупантам "жаркие" сутки. Рашисты получили "по зубам", ведь наша авиация нанесла по ним 22 удара.

Как сообщается на странице Генштаба в Facebook, украинские воины сбили вражеский самолет "Су-25" и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Наши защитники хорошо поработали, ведь уже известно о поражении новых пунктов управления и складов рашистов.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", - говорится в сводке.

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Кроме этого сообщается, что подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также защитники Украины "минуснули" район сосредоточения средств артиллерии рашистов.

Война в Украине: потери РФ

Как сообщал УНИАН, недавно в Украине ликвидировали оккупанта, который "восхищался" чужими могилами. В семейном архиве захватчика множество фото на кладбище.

Кроме этого, украинские пограничники "вынесли" россиян в Донецкой области. Наши бойцы прицельно ударили по скоплению оккупантов. А вследствие огневого поражения района сосредоточения сил противника в городе Старобельск Луганской области враг потерял около 14 военнослужащих.

Как отмечают аналитики ISW, темпы контрнаступления Украины на Донбассе вырастут в ближайшие недели. Вместе с этим могут существенно возрасти новые потери РФ.

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