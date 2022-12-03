В семейном архиве захватчика множество фото на кладбище.

Украинские воины ликвидировали оккупанта, который любил фотографироваться на фоне чужих могил.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, некролог о захватчике из Усть-Куломского района Коми Алексея Байматова появился в российском провинциальном паблике.

Сведений об оккупанте в российских СМИ нет, но в соцсетях удалось найти страницы 29-летнего оккупанта. Эксперт отметил, что содержание аккаунтов четко демонстрирует уголовно-воровской менталитет захватчика.

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На странице его матери Галины Байматовой обнаружена серия фото, на которых ее "двухсотый" сын и его семейство позируют на фоне чужих могил.

Потери РФ в Украине: свежие данные

По состоянию на 3 декабря потери россиян среди личного состава достигли 90600, а 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков.

По данным Офиса президента, к началу декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями), по словам советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, достигли около 200 тысяч. СМИ установили имена более 7500 россиян, убитых на войне в Украине.

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