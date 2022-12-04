Аналитики отметили, что погодные условия начинают располагать к ускорению темпов наступления.

С наступлением зимы условия на востоке Украины становятся благоприятнее для более высоких темпов военных операций в несколько будущих недель.

Об этом говорится в свежем обзоре аналитиков Института изученя войны (ISW). Аналтики со ссылкой на российского военного блогера отметили, что земля вдоль линии Кременная-Сватово замерзла, поэтому украинские силы увеличат давление на российских оккупантов.

При этом аналитики привели в пример слова главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, который также заявлял, что погода на линии фронта от Кременной до Сватово меняется и, как он считает, украинские силы вскоре смогут улучшить контрнаступательные маневренные действия, поскольку грязь полностью замерзнет.

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По оценка эксперто ISW, общий темп операций, вероятно, ускорится в ближайшие недели, поскольку постоянные холода позволяют земле промерзать по всему периметру военных действий, особенно на востоке Украины, где операции с обеих сторон увязли в сильной грязи.

Эксперты института полагают, что ни российские, ни украинские военные не приостановят наступательные операции зимой - оптимальное время для войны с участием механизированных подразделений.

Прогноз ISW диссонирует со словами директора Национальной разведки США Аврил Хейнс, которая отметила, что по мнению разведки, в ближайшие месяцы продолжится снижение темпов боевых действий в Украине.

Кроме того, в обзоре аналитики отметили, что ВСУ продолжают продвижение к северо-западу от Кременной. А российские оккупанты продолжили наземные атаки вокруг Бахмута, в районе Авдеевки-Донецкая, а также в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

Ситуация на Донбассе

В субботу, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какова ситуация на фронте. По его словам, "наиболее горячо, наиболее болезненно" сейчас на Донетчине.

Кроме того, в Донецкой области украинские пограничники "минуснули" российский истребитель-бомбардировщик Су-34."Птичку" приземлили на окраинах Бахмута, который стал одной из самых горячих точек на фронте.

Ранее военный эксперт Роман Свитан отметил, что Донецкий фронт стабилизирован. Продолжается перемалывание российских войск вдоль всей линии фронта, особенно под Бахмутом и Авдеевкой. По его словам, в район Павловки подошли свежие силы ВСУ и "потушили все силы оккупантов".

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