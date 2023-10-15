В социальных сетях распространяются ссылки - в них обещают помочь мужчинам сбежать за границу за счет фейковой справки от ВЛК.

В Украине по социальным сетям распространяется "схема", как мужчинам откосить от армии и получить "белый билет" о том, что они непригодны для службы.

Мошенники предлагают подделать соответствующую справку от ВЛК за 100-150 долларов - мотивационный клип распространяется через Telegram и TikTok, пишет РБК-Украина.

В ролике делается акцент на том, что украинские мужчины должны позаботиться о собственной жизни ради своих детей - для этого предлагается сделать "белый билет" и через него уехать за границу.

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"Мы предлагаем мужчинам с выездом за границу, без всяких рисков. Вся информация в Telegram", - говорится на одном из слайдов.

Таким образом неизвестные заманивают украинцев перейти по ссылке и найти их группу в Telegram, где доступно детальное описание, как "нагнуть систему" и избежать армии.

Мошенники обещают сделать справку о непригодности к службе на правах анонимности обеих сторон. На сайте уточняется, что внесение залога - обязательная опция. Его можно заплатить исключительно криптовалютой в размере 25% от стоимости "услуги". Полная стоимость "билета" заявлена на уровне 110-150 долларов. Он будет легитимным на протяжении 2 лет с возможностью продления срока действия, говорят "бизнесмены".

Для тех, кто не уверен и хочет уточнить детали "схемы", предлагается ссылка-переход на "консультанта", который через Telegram объясняет детали двустороннего "сотрудничества". Опознавательные фото и фамилия на его странице отсутствуют.

Большую часть украинцев возмутил такой "бизнес на крови" других военнослужащих, которые честно выполняют свой долг. Люди поделились своим возмущением в комментариях под постом злоумышленников.

"Надеюсь, там повестки оформляются автоматически по переходу по ссылке", - отметил один комментатор.

Также авторов "схемы" откровенно называют "клоунами". Украинцы говорят, что тех мужчин, которые нечестно сбегут от войны, после "победы" никто на родине ждать не будет.

Мобилизованные военнослужащие оказались в законодательном вакууме

Тем временем для мобилизованных военнослужащих до сих пор, на десятом году войны, не прописаны в законодательстве Украины четкие правила об их статусе и соответствующих с ним правах.

Это ставит общество в определенный "вакуум" в правовом регулировании, ведь в разных ситуациях статус мобилизованных военнослужащих трактуется по-разному. Эксперт по таможенным делам считает, что это может привести к конфликтным ситуациям в связи с неразберихой в правах и обязанностях военных.

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