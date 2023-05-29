Родственники приспешницы врага участвовали в захвате Мариуполя и Херсонщины.

Более 11 лет тюрьмы получила жительница Одесской области, которая собирала деньги для российских оккупантов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, фигурантку задержали в декабре 2022 года.

"В суде доказано, что женщина через один из мессенджеров собирала средства для своих родственников, которые в составе военных формирований ВС РФ участвуют в вооруженной агрессии против Украины и оказывают сопротивление ВСУ на Южном и Восточном фронтах", - рассказали в пресс-службе.

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Установлено, что жительница Одесской области призвала поддержать захватчиков и помочь в приобретении лекарств, питания, обмундирования и экипировки для военнослужащих РФ. Собранные деньги вражеская приспешница передавала представителям российских военных группировок.

Сейчас женщине вынесен приговор - 11 лет и 4 месяца за решеткой с конфискацией имущества. Также она лишена права 10 лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления. Осуждена предательница за пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Как уточнили в пресс-службе СБУ, женщину задержали во время контрдиверсионных мероприятий в Одесской области. По данным следствия, ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС РФ и участвовали в захвате Мариуполя и части Херсонщины.

"Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина организовала сбор средств. Для этого в группах в мессенджерах и запрещенных в Украине соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники" она размещала сообщения с призывами о денежной помощи захватчикам", - рассказали в СБУ.

Кроме того, злоумышленница еще обнародовала фото с реквизитами российской банковской карты, которая принадлежала сожительнице воюющего родственника.

Другие приговоры предателям Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что подозрение получил бывший правоохранитель из Крыма, который в 2014 году, после оккупации полуострова, перешел на сторону врага и получил должность следственного управления ФСБ РФ (по Крыму и Севастополю).

На новой должности предатель преследовал крымскотатарских активистов, которых после получения держали в ужасных условиях. Также он в 2018 году устроил судилище над экипажами трех украинских кораблей, захваченных в районе Керченского пролива во время их перехода из Черного в Азовское море.

А раньше в Одессе к пожизненному заключению был приговорен экс-правоохранитель, который собирал для россиян разведданные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ и готовил диверсии. В суде он признал вину, но пожалел лишь о своем преждевременном задержании.

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