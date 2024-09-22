Враг постоянно обстреливает Покровск, но существенных продвижений там нет.

Российские оккупанты постоянно обстреливают Покровск, но каких-то существенных продвижений на этом направлении они не имеют. Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире Апостроф TV.

"Как говорят военнослужащие, которые ведут там боевые действия, обстрелы Покровска продолжаются постоянно, но какого-то существенного продвижения нет", - сказал эксперт.

По его словам, линия фронта является динамичной, она меняется, меняются и огневые позиции.

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"Там такая динамичная ситуация, но главное, что продвижения такого, как было, скажем, месяц назад, уже нет. Именно по этой причине, что нет продвижения на Покровском направлении, они пробуют обойти Покровск с севера, через Нью-Йорк например, на Кураховское направление. Сосредоточились они на Кураховском направлении, попытках там продвинуться", - пояснил Гетьман.

Он отметил, что это "последние серьезные усилия" россиян, поскольку ресурсы, которые они подготовили для весенне-летних наступательных действий, исчерпываются, кроме того, вскоре начнутся дожди.

Война в Украине - ситуация под Покровском

Как сообщал УНИАН, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов отметил, что в ближайшее время российские войска снова будут пытаться прорываться к городу Покровск в Донецкой области и выходить на путь к Днепру:

По его словам, сейчас россияне пытаются прорываться в сторону населенных пунктов Курахово и Селидово.

В то же время, как рассказывал военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь", россияне на Покровском направлении достигли пика своих возможностей, у них не хватает сил и средств одновременно проводить наступление в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово.

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