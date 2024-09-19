В городе еще остаются около 10 тысяч жителей.

Покровск, который российские оккупанты упорно пытаются захватить, сейчас превратился в город-призрак, но ситуация там пока далека от гуманитарной катастрофы. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке побывал в городе, и рассказал о ситуации.

Как рассказывает аналитик, россияне взорвали три эстакады, которые вели в город, и теперь туда можно добраться по единственной грунтовой дороге.

"На улицах райцентра практически нет людей. Когда-то здесь жили 65 000 человек, сейчас остаются около 10 000. В целом он напоминает город-призрак. Там не так много разрушенных зданий и следов войны, работают светофоры, достаточно чисто и даже "обманчиво спокойно", пусть вдали и слышны артиллерийские взрывы", - отмечает Рёпке.

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Представитель ВСУ Виталий рассказал журналисту, что в начале сентября российские войска были остановлен на тех рубежах, где остаются и сегодня, и с тех пор они перешли к тактике ударов по городу КАБами и ракетами.

Они меньше обстреливают гражданскую инфраструктуру, но она всё равно пришла в упадок. Больше атакуют критическую инфраструктуру, например, промышленные объекты, поскольку, по их мнению, они могут использоваться армией.

"Ситуация с необходимыми для жизни водой, газом и светом очень напряжённая. В некоторых районах электричества вообще нет, в других лишь частично. Ситуация не критическая, нельзя говорить о гуманитарной катастрофе. Но здесь нет условий для нормального пребывания", — говорит военный.

Он добавил, что до последнего времени пригороды города обстреливали артиллерией, но в последние дни до центра города также стали долетать беспилотники.

"Сейчас противник уже пытается взять Покровск под огневой контроль FPV-дронами", - рассказал он.

Покровск сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, на днях российские оккупанты перебили водоснабжение Покровска и разрушили мост, соединявший город с Мирноградом.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что оккупанты не прекращают попыток прорвать линию обороны украинских защитников на Покровском направлении.

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