Расслабляться нельзя, заявил главный сержант роты ударных БПЛА.

В ближайшее время российские войска снова будут пытаться прорываться к городу Покровск Донецкой области и выходить на путь в Днепр, считает главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов, передает "Еспресо".

"Натиски врага волнообразны. То есть, была волна, сейчас она немного стихла. Это не значит, что ситуация нормальная… Расслабляться нельзя. Враг в ближайшее время, я не знаю, через неделю или две, снова будет пробивать себе путь именно на город Покровск. Возможно, они будут обходить эту агломерацию, будут пытаться взять эту агломерацию со сторон в так называемые "клешни", как это делали в Бахмуте и Авдеевке, - это 99%. Но то, что враг будет пытаться взять эту агломерацию и выходить на путь на Днепр - это 100%", - отметил боец.

По его словам, сейчас россияне пытаются прорываться в сторону населенных пунктов Курахово и Селидово.

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"Они боятся идти напрямую, чтобы не находиться в таком положении, когда их позиции будут обстреливаться со всех сторон. Оккупанты собираются расширяться и пытаться пробить себе путь, открыть направление в Курахово", - добавил Фирсов.

Наступление на Покровск - актуальное

Напомним, на днях военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" рассказал, что у российских оккупантов не хватает сил и средств одновременно проводить наступление в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово:

"Из моих собственных наблюдений и мыслей, оккупационная российская армия уже не может поднимать уровень наступательных действий на Покровском направлении. Они уже выдали все, что могут на этом направлении. Сейчас они концентрируют свои силы южнее Покровска, в частности, на Кураховском направлении".

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