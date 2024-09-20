По его словам, россияне концентрируют свои силы южнее Покровска, в частности, на Кураховском направлении.

У российских оккупантов не хватает сил и средств одновременно проводить наступление в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово. Об этом рассказал военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

"Из моих собственных наблюдений и мыслей, оккупационная российская армия уже не может поднимать уровень наступательных действий на Покровском направлении. Они уже выдали все, что могут на этом направлении. Сейчас они концентрируют свои силы южнее Покровска, в частности, на Кураховском направлении. А также южнее города Селидово. Впрочем, и в зоне ответственности нашей бригады также продолжаются достаточно интенсивные наступательные действия противника", - сказал он в эфире Еспресо.

По его словам военнослужащего, хотя россияне и пытаются поддерживать интенсивность боевых действий на Покровском направлении, сил и средств для одновременного наступления на трех направлениях у них не хватает.

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"Оккупанты не могут с одинаковой интенсивностью наступать по центру Очеретинского выступления, с левого и с правого флангов. Фактически у них нет сил и средств одновременно атаковать в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово. А также южнее на Горняк и Украинск. Одновременно они этого уже делать не могут. У них для этого не хватает сил и средств", - добавил защитник.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российским оккупантам не удалось зайти в город Селидово Донецкой области, бои идут на подступах к городу. Об этом рассказал офицер НГУ Александр Рясный.

"Противник в город не проникал, бои идут на подступах. Хотя российские военкоры активно продолжают освещать тему, якобы они уже в городе Селидово, но это не так. Селидово - полностью под нашим контролем", - отметил защитник.

Он также добавил, что сейчас оккупанты пытаются захватить как можно больше населенных пунктов на Покровском направлении до конца холодов.

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