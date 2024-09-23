Эксперт описал, какие вражеские цели есть на полуострове.

Скорее всего, ВСУ используют американские ракеты ATACMS для ударов по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

"Вероятно, вчера (21 сентября - УНИАН) был залп ATACMS. В Крыму до сих пор расположены части тактической авиации России, аэродромно-техническое оборудование, связь и локаторы российских радиотехнических войск", - отметил он.

Свитан объяснил, что, пока Украине нельзя работать ракетами ATACMS по территории России, оптимально их использовать именно по вражеским объектам в Крыму.

Видео дня

Взрывы в Крыму 21 сентября - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, вечером в субботу, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, россияне при этом заявляли об атаке ракетами ATACMS.

Взрывы, в частности, слышали в Севастополе, Симферополе и Бахчисарае.

Вас также могут заинтересовать новости: