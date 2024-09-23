Скорее всего, ВСУ используют американские ракеты ATACMS для ударов по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.
"Вероятно, вчера (21 сентября - УНИАН) был залп ATACMS. В Крыму до сих пор расположены части тактической авиации России, аэродромно-техническое оборудование, связь и локаторы российских радиотехнических войск", - отметил он.
Свитан объяснил, что, пока Украине нельзя работать ракетами ATACMS по территории России, оптимально их использовать именно по вражеским объектам в Крыму.
Взрывы в Крыму 21 сентября - что сообщалось
Напомним, как писал УНИАН, вечером в субботу, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, россияне при этом заявляли об атаке ракетами ATACMS.
Взрывы, в частности, слышали в Севастополе, Симферополе и Бахчисарае.