Пока Украине запрещено работать ATACMS по территории России, напомнил Свитан  / коллаж УНИАН, фото Getty Images, скриншот

Скорее всего, ВСУ используют американские ракеты ATACMS для ударов по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

"Вероятно, вчера (21 сентября - УНИАН) был залп ATACMS. В Крыму до сих пор расположены части тактической авиации России, аэродромно-техническое оборудование, связь и локаторы российских радиотехнических войск", - отметил он.

Свитан объяснил, что, пока Украине нельзя работать ракетами ATACMS по территории России, оптимально их использовать именно по вражеским объектам в Крыму.

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Взрывы в Крыму 21 сентября - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, вечером в субботу, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, россияне при этом заявляли об атаке ракетами ATACMS.

Взрывы, в частности, слышали в Севастополе, Симферополе и Бахчисарае.

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