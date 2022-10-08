Сообщают, что автомобиль якобы взорвался в движении спустя несколько минут после проверки.

В РФ назвали имя владельца грузовика, который, как предполагается, взорвался на Крымском мосту, что привело к его частичному обрушению.

Видео с автомобилем появилось в Telegram-канале Mash.

На размещенных кадрах можно увидеть, как фура, которая, как предполагается, подорвалась на Крымском мосту, пересекает пост Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Видео дня

Сообщается, что автомобиль осмотрели и не выявили ничего подозрительного. Водитель не вызвал подозрений и показал все документы, автомобиль не загоняли на рентген. Грузовик был полностью загружен, а в прицепе, предположительно, находилась паллетная плёнка на поддонах. Отмечают, что спустя несколько минут после проверки грузовик якобы подорвался в движении.

Называют и имя владельца фуры – Борис Юсубов из Краснодара. Его родственники сообщили журналистам, что он продал автомобиль, но новый владелец не переоформил его на свое имя.

Ранее Следком РФ заявил, что по месте жительства владельца грузовика начаты следственные действия.

"Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", – заявили в СК РФ.

Подрыв Крымского моста – подробности инцидента в Крыму

В субботу, 8 октября, начали появляться сообщения о сильном пожаре на Крымском мосту. Сперва российские СМИ информировали, что якобы горит железнодорожная ветка сооружения, потом – что обрушены два автомобильных пролета, они рухнули в воду. В настоящее время сервис "Яндекс карты" показывает, что Крымский мост будет закрыт до 31 октября.

Оккупационные "власти" полуострова заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. После обеда Следком РФ заявил, что в результате взрыва на Крымском мосту якобы погибли три человека.

В Госдуме РФ назвали произошедшее объявлением "войны без правил" и разразились угрозами, а российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

После инцидента на Крымском мосту в районе Керченского пролива наблюдается пробка из кораблей.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины. В СБУ пока отказываются подтверждать данную информацию.

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