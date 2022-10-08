Десятки судов стоят на месте в Азовском море, ожидая проход через Крымский мост.

В субботу утром, 8 октября, после взрыва на Крымском мосту в районе Керченского пролива наблюдается пробка из кораблей.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга движения кораблей и судов Marine Traffic.

Указывается, что десятки судов стоят на месте в Азовском море, ожидая возможности пройти через Керченский мост.

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Еще одна пробка возникла со стороны Черного моря. Там десятки кораблей ожидают разрешения на прохождение.

В компании "Российские железные дороги" заявили, что приостановили продажу билетов на поезда в Крым. Из-за взрыва все поезда в сообщении с оккупированным полуостровом, которые должны были отправиться в ближайшее время, временно не будут курсировать.

Взрыв на Крымском мосту: как это было

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В Национальном антитеррористическом комитете России утверждают, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный поезд с топливом.

В Кремле заявили, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о взрыве на Крымском мосту, он создал правительственную комиссию.

По данным российских СМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

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