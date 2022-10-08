В субботу утром, 8 октября, после взрыва на Крымском мосту в районе Керченского пролива наблюдается пробка из кораблей.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга движения кораблей и судов Marine Traffic.
Указывается, что десятки судов стоят на месте в Азовском море, ожидая возможности пройти через Керченский мост.
Еще одна пробка возникла со стороны Черного моря. Там десятки кораблей ожидают разрешения на прохождение.
В компании "Российские железные дороги" заявили, что приостановили продажу билетов на поезда в Крым. Из-за взрыва все поезда в сообщении с оккупированным полуостровом, которые должны были отправиться в ближайшее время, временно не будут курсировать.
Взрыв на Крымском мосту: как это было
Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.
В Национальном антитеррористическом комитете России утверждают, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный поезд с топливом.
В Кремле заявили, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о взрыве на Крымском мосту, он создал правительственную комиссию.
По данным российских СМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.