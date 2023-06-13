Последствия подрыва дамбы дают основания говорить об экоцид и преступлении против человечности.

Эксперт по национальному и международному уголовному праву, кандидат юридических наук, бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что подрыв Каховской ГЭС россиянами можно квалифицировать как экоцид и преступление против человечности. Однако привлечь РФ к отвественности может быть не так просто.

В эфире телемарафона он отметил, что представители Офиса Международного уголовного суда уже побывали на месте преступления в зоне подрыва Каховской ГЕС. Мамедов также рассказал, какими могут быть дальнейшие шаги Украины для привлечения к ответственности всех виновных.

"Если мы имеем ввиду прокуроров Офиса Международного уголовного суда, то они были там и проводили первоочередные следственные действия. Что касается экспертов из международных организаций, если они будут иметь желание посетить зону последствий, то, я думаю, что никто им это не запретит. Здесь очевиден факт нарушения Конвенции о запрете военного использования средств воздействия на природную среду и поэтому Украина может обратиться в Генеральную Ассамблею ООН, чтобы был создан, скажем так, консультативный совет, где бы рассматривался данный инцидент", – сказал Мамедов.

По его словам, катастрофические последствия подрыва Каховской ГЕС дают основания квалифицировать преступление в международных юрисдикциях как экоцид и преступление против человечности, но тут существует основная сложность.

"К сожалению, экоцид отсутствует в Римском уставе. Хотя объект преступления здесь как раз природная среда, поэтому можно считать, что рано или поздно этот вид преступления тоже окажется в Римском уставе", – подчеркнул Мамедов.

Эксперт по международному уголовному праву считает, если в будущем МУС решит выдвинуть обвинение, то это будет преступление против человечности или военное преступление, а экоцид будет считаться прецедентом.

"Если чисто гипотетически МУС придет к решению о том, что есть состав преступления и в будущем предъявит обвинение, то это, я думаю, по всей вероятности, будет преступление против человечности или военное преступление. То есть, как я ранее отмечал, такого вида преступления (экоцид – УНИАН) в Римском уставе нет. На моей памяти я не знаю, чтобы в международной уголовной юстиции была правовая оценка совершения такого вида преступления и это действительно будет прецедент в практике международной уголовной юстиции", – констатировал Мамедов.

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, предварительно заминировав ее. В результате были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Главное управление разведки Украины имеет доказательства причастности высшего руководства Российской Федерации к подрыву дамбы на Каховской ГЭС. Украина подчеркивала, что объект был заминирован врагом еще в прошлом году, а уничтожить дамбу в результате обстрела невозможно.

Вопрос о создании комиссии с участием экспертов от Украины, РФ, ООН и международного сообщества был поднят президентом Турции Эрдоганом. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица акцентировал, что оккупация территории российскими военными не дает возможности для проведения объективного расследования.

Примечательно, что накануне теракта РФ официально разрешила не расследовать аварии, которые происходят во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 11 июня, сообщил,что представители Международного уголовного суда в Гааге начали расследовать подрыв дамбы Каховской ГЭС, а генеральный прокурор Украины направил в МУС соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы. Глава государства подчеркнул, что Украина уже способствует и в дальнейшем будет способствовать максимально независимому и объективному расследованию МУС.

Как известно, Римский статут – главный документ работы Международного уголовного суда в Гааге.

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