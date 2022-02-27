Из-за этого спасатели не могут начать тушить пожар на нефтебазе.

Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба заявляет, что под Васильковом продолжается бой за аэропорт.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сейчас российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению", - подчеркнул Кулеба.

В то же время, сообщил он, сейчас удалось перекрыть поставки газа.

"Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может перекинуться и на другие. В таком случае нам грозит неминуемая экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы не допустить этого!", - заверил председатель КОГА.

Напомним, что российские захватчики ударили по нефтебазе в Василькове на Киевщине. Там пылает пожар.

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