Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба заявляет, что под Васильковом продолжается бой за аэропорт.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сейчас российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению", - подчеркнул Кулеба.
В то же время, сообщил он, сейчас удалось перекрыть поставки газа.
"Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может перекинуться и на другие. В таком случае нам грозит неминуемая экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы не допустить этого!", - заверил председатель КОГА.
Напомним, что российские захватчики ударили по нефтебазе в Василькове на Киевщине. Там пылает пожар.