Украинские военные сбили еще одну "птичку" оккупантов.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о сбитии самолёта РФ под Николаевом.

"Минус русский самолет", - написал он в своем Телеграмм-канале.

Так, он опубликовал два видео, на одном из них видно горящий сбитый самолет, а на втором - захваченного пилота.

Пилот рассказал, что он из Дальнего Востока, а его воинская часть находится в оккупированном Крыму.

Ранее стало известно, что на Николаевщине украинские морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника. При этом один из морпехов сбил сразу три единицы.

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