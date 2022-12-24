Оккупанта уже похоронили на хуторе, где живут его родители.

Украинские воины ликвидировали 30-летнего "спецназовца" "Ахмата" Рамиза Мамедова, который "засветился" в роликах Рамзана Кадырова.

Как сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидхе, в последние годы Мамедов таксовал и перепродавал машины. Не имея даже опыта срочной службы, пошел на войну добровольцем", а потом заключил контракт в спецназе "Ахмат".

По данным эксперта, Мамедов был пулеметчиком, а во время учебы в "Ахмате" даже стал "героем" пропагандистского видео Кадырова. В частности, ликвидированный кадыровец заявил, что пошел "отдать долг стране" после того, как на войне без вести пропал его сосед.

Видео дня

Мамедова похоронили на хуторе Жуков Семикаракорского района Ростовской области 10 декабря, где сейчас живут его родители. Место ликвидации неизвестно.

Потери России в Украине - актуальные данные

По данным Генштаба, общие боевые потери России в Украине составляют около 100 950 человек личного состава.

Кроме того, ВСУ регулярно уничтожают десятки кадыровцев. Как отмечалось ранее, тиктокеры Кадырова не принимают непосредственного участия в боях, зато выполняют функции заградительных отрядов.

Именно поэтому чеченские подразделения базируются в захваченных городах. Недавно вблизи Токмака Запорожской области ВСУ запустили "салют" по штабу с кадыровцами.

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