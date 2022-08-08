По словам эксперта, правительственные сооружения способны выдержать даже ядерный удар.

Россия с начала полномасштабной войны против Украины не наносила ударов по центру Киева, где расположен правительственный квартал. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему центральная часть столицы и органы государственной власти до сих пор не стали объектами вражеских атак.

Об этом он рассказал в интервью Politeka.

По его словам, исторический центр Киева несет в себе основу истории, которую РФ, вероятно, считает своей и пытается украсть.

"Второй момент - там все строилось из расчета на ядерный удар по Киеву. Поэтому там бомби - не бомби, это не решит никакой проблемы", - пояснил эксперт.

"Одно дело, когда они бьют по промзонам или открыто расположенным объектам инфраструктуры. А другое - когда там есть сооружения, которые расчитаны на ядерный удар средней мощности", - добавил он.

Ранее зенитчик Воздушных сил ВСУ рассказал, как во время недавней обороны Киева над городом всего за 11 минут были сбиты семь российских самолетов.

Также недавно глава патрульной полиции раскрыл правду о "российских танках" в Киеве.

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