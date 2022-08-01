Жуков объяснил, насколько важно не пустить врага на территорию города.

В Киеве с начала полномасштабной войны с Россией не было вражеских танков. Ранее неофициально сообщалось, что в феврале их якобы фиксировали на Оболони и в районе станции метро "Берестейская".

Об этом рассказал в интервью Дмитрию Гордону начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков (позывной "Маршал").

"Танки, наверное, были наши, да. Потому что если бы здесь они (россияне - УНИАН) закрепились на какой-то улице на бронетехнике - мы могли бы очень долго их отбивать. Потому что самое главное - залететь в город и закрепиться, как они залетели в Киевскую область, там где не хватило сил и средств остановить эту навалу", - отметил он.

Жуков также подтвердил факты гибели защитников Киева из-за стрельбы по своим на начальном этапе войны. Количество жертв он не уточнил.

"Реально были такие факты, что одни подразделения путали и стреляли по другим подразделениям. Но были факты, что были уничтожены реальные диверсионные группы противника. Потому что они на вертолетах сюда прилетали, в гражданских. Загружались, прилетали в гражданке, чтобы здесь переодеться и спокойно внедряться в ряды ВСУ", - добавил "Маршал".

Ранее военный эксперт сказал, какие ракеты Россия, вероятно, "бережет" для ударов по Киеву.