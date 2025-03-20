Дроном оккупанта вывели к украинским позициям.

Украинские военные из рядов Третьей отдельной штурмовой бригады успешно захватили в плен оккупанта с помощью шоколадки. Историей поделились на странице 3-й ОШБр в Телеграмм.

"Новая история успешного взятия в плен с помощью дрона бойцов Третьей штурмовой на Харьковщине. Оккупант увидел, как от сбросов летят головы его соратников, и начал просить помилования", – говорится в сообщении.

Вместо боеприпаса, россиянину сбросили шоколадку и сообщение с инструкцией по дальнейшим действиям. Далее оккупант пошел вслед за украинской "птичкой".

"Дроном вывели его к нашим позициям и методично взяли", – добавили военные.

Плен ВСУ: другие новости

Бойцы роты разведки специального назначения 14 бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ "Червона Калина" взяли в плен сразу пятерых оккупантов. Произошло это на одном из самых горячих направлений фронта.

Представитель 13 бригады "Хартия" Владимир Дегтярев ранее рассказывал, что россияне массово сдаются в плен на Харьковщине – несколько групп военнослужащих РФ сдались в плен, практически без единого выстрела со стороны украинских войск. Причем речь идет не только о рядовых.

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