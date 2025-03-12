Оккупанта перевели в пехоту за пьянство.

На войне против Украины взяли в плен рыбака с Чукотки, который пошел воевать из-за "нагнетания" со стороны участкового и военкома.

Как сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванек", Василий Ятыргин - одиннадцатый пленный из группы, которую ранее удалось захватить бойцам "Азова". Житель поселка Эгвекинот рассказал, что его уговаривали подписать контракт с Минобороны, поскольку там нет работы:

"Сейчас приеду, конечно, и скажу ему (участковому)".

Ранее судимый оккупант учился на оператора-наводчика боевой машины пехоты, однако прошлой осенью его наказали переводом в пехоту за то, что пил на службе. Он говорит, что попал в плен, когда доставлял спальные мешки и РЭБы - украинские защитники атаковали пехотинцев с помощью дронов. Из 12 захватчиков выжили двое, они оба сдались в плен

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Плен ВСУ

В конце января "Николаевский Ванек" сообщил, что бойцы "Азова" взяли в плен несколько десятков российских пленных из 9 отдельной мотострелковой бригады. Он начал публиковать отрывки допросов оккупантов.

Среди захватчиков был Сергей Краснов из Чувашии, который прямо признался, что пошел воевать против Украины, чтобы заработать деньги на новые зубы.

А Вадим Колегов из Сибири рассказал, что хотел заработать, работая водителем, однако командование решило сделать его штурмовиком.

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