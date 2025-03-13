По словам представителя "Хартии", оккупанты сдаются в плен из-за своего морально-психологического состояния.

В целом к северу от Харькова на участке ответственности 13 бригады "Хартия" стало условно спокойнее, по крайней мере для украинских бойцов. Об этом рассказал представитель бригады Владимир Дегтярев в эфире "Киев24".

"Это обусловлено с одной стороны погодными условиями, тает снег, идут дожди, становится сложнее передвигаться колесной техникой, в частности движение гусеничной техники очень сильно ограничено, ведь оно контролируется как врагом, так и нами", - подчеркнул он.

Спикер добавил, что с другой стороны на такую ситуацию влияет морально-психологическое состояние противника, которое сильно ухудшилось.

"Только за последнюю неделю несколько групп военнослужащих РФ сдались в плен, практически без единого выстрела с нашей стороны, если не учитывать постоянное давление дронами, сбросами, артиллерией и разрушение всей их логистики. Мы видим, что они (оккупанты - УНИАН) готовы сдаваться, причем не только рядовой состав, но и сержанты и даже один офицер", - отметил Дегтярев.

Война в Украине - последние новости

Ранее бойцы Третьей штурмовой показали, как с помощью дронов и громкоговорителя берут оккупантов в плен. По словам военных, это делается для того, чтобы убедить захватчиков сдаться в плен, ведь они из-за влияния российской пропаганды считают, что их там будут пытать.

В то же время издание Associated Press сообщило, что у Украины не осталось дальнобойных ракет ATACMS. По информации источников AP, США поставили Украине менее 40 таких ракет, однако они закончились еще в конце января.

Вас также могут заинтересовать новости: