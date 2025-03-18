Один из пленных оказался непростым солдатом.

На одном из самых горячих направлений в плен взяли пятерых российских оккупантов бойцы роты разведки специального назначения 14 бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ "Червона Калина".

"Нацгвардейцы на одном из самых горячих направлений взяли в плен пятерых оккупантов. Операцию детально спланировали разведчики бригады "Червона Калина", - говорится в сообщении бригады.

Отмечается, что украинские разведчики выяснили, где именно скрывается враг. По этим координатам выдвинулись пехотинцы и заставили россиян прекратить сопротивление.

"Захватчики вместо бесславной гибели выбрали жизнь и сдались в плен военнослужащим Национальной гвардии Украины", - отмечают в НГУ.

На видео, которое обнародовала бригада, можно увидеть четкие, профессиональные действия спецназовцев, которые взяли в плен пятерых представителей оккупационных войск. Один из них оказался непростым солдатом. Кто он на самом деле, нацгвардейцы обещают рассказать позже. Сейчас пленные россияне находятся в безопасности, им оказана соответствующая медицинская помощь, они обеспечены питанием.

Впоследствии они пополнят обменный фонд для скорейшего возвращения украинских героев из российского плена.

ВСУ берут в плен оккупантов

Как писал УНИАН, российских захватчиков все труднее брать в плен, ведь их пропаганда рассказывает им об ужасном отношении в украинском плену. Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что в штурмы посылают или мобилизованных, или бывших заключенных. При этом они не понимают, что идут в штурмы - идут вроде как занять собственные позиции, а получается, что на этих позициях ВСУ. По словам Бородина, построена такая система, в которой они максимально ничего не понимают и становятся своеобразным "мясом".

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