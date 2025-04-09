Они попали в плен к украинским военным на своем же первом боевом задании.

Следователи Службы безопасности Украины провели первые допросы военнопленных из Китайской народной республики, которых Силы обороны взяли в плен в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас они дают показания о том, каким образом оказались на войне в Украине и какие задачи выполняли в составе вооруженных сил РФ на территории нашего государства", - отметили там.

Одного из них захватили бойцы 2 мб 157 ОМБр возле населенного пункта Тарасовка, а другого - военнослужащие 1 мб 81 ОАЭБр вблизи Белогоровки.

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"Пленные иностранцы не имеют боевых ранений, однако получают необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией. Для проведения первоочередных следственных мероприятий их доставили в Киев. Они содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного права. Общение с пленными происходит через переводчиков", - сообщили в СБУ.

По словам обоих иностранцев, они попали в плен к украинским военным на своем же первом боевом задании.

Один из них, безработный 1991 года рождения, был завербован представителем РФ непосредственно в Китае и в феврале 2025 года прибыл в Москву для подписания контракта. Он утверждает, что до этого не принимал участия в боевых действиях и не держал оружие в руках.

Другой, 1998 года рождения, приехал в Россию в декабре 2024 якобы с туристической целью. По его словам, затем он подал заявку на подписание контракта, отозвавшись на объявление в интернете о наборе на службу и выплате 2 млн рублей. Когда он сдался в плен - россияне сбросили взрывчатку с газом. Пленный был в укрытии, но надышался ядовитых веществ. Китаец думал, что погибнет, но украинский военный прибежал и спас его.

"Сейчас СБУ проверяет показания пленных и проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств участия граждан КНР в войне РФ против Украины", - добавили там.

Пленные китайцы - последние новости

Украине известны личные данные о двух гражданах Китая, взятых в плен на линии фронта в Донецкой области. Китайскими пленными являются: Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, имя и фамилия на китайском: 王广军) и Чанг Ренбо (Zhang Renbo, 张仁波).

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована осуществить обмен двух пленных граждан Китая на украинских воинов, находящихся в российской неволе.

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