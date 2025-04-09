Украина готова обменять двух пленных китайцев на украинских воинов, - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что любых пленных можно менять только на украинских воинов.

Украина заинтересована осуществить обмен двух пленных граждан Китая на украинских воинов, находящихся в российской неволе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами.

В частности, глава государства рассказал о возможности обмена пленных китайцев.

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"Готовы. Мы передали информацию. Мы готовы обменивать на украинских воинов. Я хотел бы подчеркнуть. Кто-то вчера сказал, что ходят слухи, что мы готовы обменять китайских воинов на какие-то там дела или разговоры с лидером Китая. Я хотел бы сказать, что это абсолютно несерьезные сигналы, потому что мы любых пленных меняем только на украинских воинов", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Украине уже известно о 155 гражданах из КНР, которые воюют в составе российских захватнических войск против Украины. В то же время, таких граждан Китая может быть значительно больше. По одной из схем, Россия вербует граждан КНР через китайские социальные сети, и в частности через ТикТок.

При этом, по словам Зеленского, официальный Пекин об этом знает.